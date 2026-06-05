Нефтяники передали слуховые аппараты юным жителям республики

Усинец Глеб Новиков – первый, кому передали высокотехнологичные устройства от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в этом году.

Оборудование Глебу вручил директор Центра внешних коммуникаций «Тимано-Печора» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Государственного Совета Республики Коми Юрий Лодыгин. Он пожелал девятилетнему усинцу здоровья и успехов в учебе.

Глеб уже успел опробовать аппараты, подогнанные и настроенные специалистами-сурдологами под него. Операционная система для слухового оборудования разработана с учетом повседневных акустических ситуаций, определяет особенности окружающей среды и адаптирует звучание для лучшей четкости и громкости. У ребенка появилось больше возможностей для развития языковых навыков и обучения.

– У нас «пошли» звуки, которые мы не могли поставить с логопедом на протяжении пяти лет, – поделилась его мама Анастасия. – Аппарат настроен так, что он слышит то, что раньше не воспринимал. Стал лучше произносить слова, улучшилось понимание речи и повысилась успеваемость в школе.

По словам Анастасии, Глеб очень любит подвижные игры, тянется к сверстникам и очень расстраивается, когда те не берут его в компанию. Мама ребенка надеется, что с новыми аппаратами Глеб приобретет и новых друзей, и станет более уверенным в себе.

Двенадцатилетней Еве Селяковой из Ухты современный слуховой аппарат вручили в реабилитационном отделении для детей и подростков «Тёплый дом» – прямо здесь работники специализированного медицинского центра провели настройку программируемого устройства. Параметры подобрали индивидуально – с учетом аудиограмм и опыта медицинского наблюдения за юной пациенткой.

«Для нас это не просто технические устройства – это возможность полноценно жить: ходить в обычную школу, общаться без ограничений, заниматься творчеством. Большое спасибо Благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ» за поддержку!», – отметила Яна Селякова, мама ребёнка.

В ближайшее время слуховые аппараты от БФ «ЛУКОЙЛ» получат дети из Ненецкого автономного округа.

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