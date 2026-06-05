Работники ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ вновь поддержали волонтеров «Чистой Арктики»

Фото предоставлено КП-Коми.

Нефтяники присоединились к проведению очередного сезона общественного экологического проекта «Чистая Арктика» в Усинске и навели порядок в районе колвинского карьера.

Проект, объединяющий северные регионы страны

«Чистая Арктика» – масштабный проект, объединяющий северные регионы страны. С каждым годом он привлекает к себе все больше участников. Лукойловцы помогают «Чистой Арктике» с начала реализации проекта в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

– Лето – традиционный сезон для всевозможных экологических акций, – говорит ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ТПП «Усинскнефтегаз» Анита Гашимова. – Ко всем мы стараемся присоединиться и помочь провести. «Чистая Арктика» отличается тем, что среди ее участников – представители различных городских предприятий, общественных организаций и надзорных органов, объединенных идеей сделать хрупкую северную природу чище. Это особенно ценно, ведь есть возможность пообщаться с единомышленниками.

Студентки Волгоградского техникума кадровых ресурсов Анастасия Сысоева и Саида Имранова прилетели в Усинск впервые и для них уборка в северном лесу стала настоящей экзотикой: «У нас в Волгограде нет таких больших зеленых площадей!».

Новые страницы из истории

Каждый сезон «Чистой Арктики» – сродни исследовательской экспедиции, открывающей участникам новые страницы из истории арктических регионов. В этот раз Колва встретила гостей насыщенной культурной программой: лекцией об основании села, провели которую прямо на обрывистом берегу, у старинной лодки колвинских рыбаков. Особенно заинтересовало гостей приспособление на носу для горящей лучины – первые жители села знали, что рыба «идёт» на свет. Угостили местной выпечкой и национальными блюдами, ароматным смородиновым чаем из старинного самовара, порадовали песнями и хороводом.

Однако главное действо развернулось на территории карьера. Это традиционное место для отдыха горожан и увы, ежегодно здесь остаются следы безответственного поведения, стихийные свалки, автомобильные покрышки, стекла… За уборку мусора и принялись участники «Чистой Арктики». Габаритные «отходы» с помощью погрузчика сразу отправлялись в кузова камазов, мелкий мусор собирали вручную. Несколько часов работы, и одно из самых живописных мест муниципалитета вновь радует лесными красотами.

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