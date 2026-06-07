Лето набирает обороты: какой будет погода в Коми 7 июня

Синоптики предупредили о локальных грозах

Жителей Коми в воскресенье, 7 июня, ожидает по-летнему теплая погода. По данным синоптиков, в республике будет переменная облачность, а существенных осадков ночью не прогнозируется.

Днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. На крайнем северо-востоке региона местами пройдут небольшие осадки. Ветер северных направлений составит 3–8 м/с, а в Воркутинском районе его порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью температура воздуха в большинстве районов Коми составит от +7 до +12 градусов, местами столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Прохладнее будет на северо-востоке республики, где ожидается от +14 до +19 градусов, а в Воркутинском районе — всего +8...+13 градусов.

В Сыктывкаре 7 июня также сохранится переменная облачность. Во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +7...+9 градусов, а днем потеплеет до +23...+25 градусов. Ветер северо-западный и северный, 3–8 м/с.