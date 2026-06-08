Дожди, грозы и туман: прогноз погоды в Коми на 8 июня

Ветер усилится до 12 метров в секунду в северных районах

Жителей Коми 8 июня ожидает неустойчивая погода с дождями, грозами и туманами. По прогнозу синоптиков, в республике будет облачно с прояснениями.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а утром в отдельных районах возможен туман. Днем небольшие осадки ожидаются в северных и центральных районах, на юге региона прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, местами похолодает до +3 градусов. Днем на севере республики ожидается всего +10...+15 градусов, тогда как в южных районах воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Сыктывкаре синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. Ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем — +20...+22 градуса.