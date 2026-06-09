Тепло задержится: прогноз погоды в Коми на 9 июня

На юге республики температура поднимется до +23 градусов

[09.06.2026 7:00] Новости Коми: Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Инта, Воркута: 9 июня в Коми сохранится относительно теплая погода. По прогнозу метеорологов, в регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди.

Ночью и утром отдельные районы накроет туман. Ветер северный и северо-восточный, 4–9 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +12 градусов, местами до +1...+6. Днем ожидается +13...+18 градусов, на юге республики — до +23.

В столице Коми существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +8...+10 градусов, днем — +19...+21.