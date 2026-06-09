Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2026 4:00

Тепло задержится: прогноз погоды в Коми на 9 июня

В Сыктывкаре воздух прогреется до +21 градуса
Источник:kp.ru
На юге республики температура поднимется до +23 градусов

На юге республики температура поднимется до +23 градусов

[09.06.2026 7:00] Новости Коми: Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Инта, Воркута: 9 июня в Коми сохранится относительно теплая погода. По прогнозу метеорологов, в регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди.

Ночью и утром отдельные районы накроет туман. Ветер северный и северо-восточный, 4–9 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +12 градусов, местами до +1...+6. Днем ожидается +13...+18 градусов, на юге республики — до +23.

В столице Коми существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +8...+10 градусов, днем — +19...+21.