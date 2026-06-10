Павел и Людмила душа в душу живут уже больше 18 лет, растят троих детей, берегут обычаи земли коми.

В мае 2026-го в Коми чествовали многодетные семьи, которым вручили премии от правительства республики. В числе счастливчиков – Веретенниковы из Сысольского района. Павел и Людмила душа в душу живут уже больше 18 лет, растят троих детей, берегут обычаи земли коми. О том, что для них по-настоящему важно и чем гордятся их ребята, родители рассказали «Комсомолке».

Как повстречались

Все закрутилось 18 лет назад в пермском селе Ножовка. Люда из Визинги приехала на ветеринарную практику, а Паша, родом из Удмуртии, работал в селе инженером. Судьба свела их прямо на улице: парень сразу заприметил красавицу и не растерялся – подошел познакомиться.

– Я сразу поняла: это не случайность, – говорит Людмила. – Разговорились – и оказалось, что у нас куча общего. Я из Коми, он из Удмуртии, а встретились в Пермском крае.

Влюбленные пропадали вместе день и ночь: пикники, книги, вылазки на природу. А после практики решили махнуть на малую родину Люды – в Визингу. Паше так понравились местные природы, что уезжать уже не хотелось. Так и остались в Коми.

Чем гордятся родители

Сейчас Людмила занята своим бизнесом – товары для домашних питомцев. Павел работает в Дорожной компании. Вместе они поднимают троих детей. Старшая, Анастасия, уже в 11-м классе. Она берёт призы на олимпиадах по литературе, коми языку и физкультуре, участвует в конкурсах по искусству. Плюс музыка, хореография, танцы.

Сын Арсений – в 9-м классе. Ему интересны экономика, экология, история, он любит викторины и конкурсы. А ещё играет на баяне, выступает в Детской школе искусств и районном ДК Визинги. Младший Сергей учится во 2-м классе. Уже взял призовые места по шашкам, побеждал в районных и республиканских состязаниях. Увлекается народным пением и игрой на гармошке.

– Дети сами находят общие занятия: играют, творят, бегают, гуляют. Старшие – пример для младшего. Они учат Серёжу главному: любить родных, уважать близких, ценить коми и удмуртские корни, петь и говорить на родных языках, играть на гармошке, – делятся счастливые родители.

Жизненная сила

Веретенниковы на церемонию награждения пришли в национальных костюмах – для них это не просто одежда.

– Нам важно сохранять свои традиции, прививать детям уважение к коми и удмуртским корням. Когда передаёшь любовь к обычаям, уважение к старшим, чувство родной культуры – даёшь ребёнку гораздо больше любого богатства. Даёшь корни и крылья. Корни – чтобы помнить, кто ты и откуда. Крылья – чтобы уверенно идти вперёд с опорой на мудрость предков и поддержку семьи. Каждый новый день – как страница нашей семейной книги, где есть любовь, традиции и огромная жизненная сила, – рассказывает Людмила.

Вместе они любят варить капусту, заниматься спортом, гулять по лесу за грибами-ягодами, сплавляться на байдарках и рыбачить. Каждый год ездят к родне в Коми и Удмуртию – чтобы не терять связь и узнавать новое о предках.

– Наша история складывается не только из праздников, но и из мелочей: совместного ужина, вечерних разговоров, детского смеха и мудрых советов старших, – говорит Людмила.

КСТАТИ

15 мая в Сыктывкаре чествовали многодетные семьи. Медаль «За достойное воспитание детей» получили семьи Каневых (Сыктывкар) и Ткачук (Усть-Куломский район). Премии правительства вручили Веретенниковым (Сысольский район), Летуновым (Усть-Вымский район), Маховым (Ухта), Паневым (Прилузский район) и Чупровым из деревни Захарвань (Усинск). Семью Веретенниковых комиссия республики выбрала в тройке лучших для участия во всероссийском конкурсе «Семья года».

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