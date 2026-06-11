Стать опорой для тех, кому трудно: паллиативное отделение Воркутинской больницы приглашает добровольцев погулять с пациентами

Организаторы обращаются к неравнодушным северянам, у которых найдется свободный час и доброе сердце. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Заполярья призывают откликнуться на призыв о помощи от паллиативного отделения Воркутинской больницы скорой медицинской помощи. Учреждение не ищет спонсоров или сотрудников по уходу, а прежде всего друзей для своих подопечных. Главная задача волонтёра — доказать своим присутствием: «Ты не один, я рядом».

В чем суть акции

— На дворе — лето, светит солнце, и хочется проводить больше времени на улице. Однако маломобильные пациенты, находящиеся в отделении, в большинстве случаев наблюдают эту красоту лишь через оконное стекло, — обращаются организаторы к неравнодушным северянам, у которых найдется свободный час и доброе сердце.

Всё просто и одновременно бесценно: нужно вывезти коляску с пациентом на прогулку по территории учреждения, перекинуться парой приветливых фраз, поддержать диалог или даже просто помолчать под шум листвы и пение птиц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медицинская квалификация и специальная подготовка не требуются. Единственное условие — искреннее желание согреть теплом тех, кто сегодня особенно уязвим.

— Каждый способен стать волонтером, — подчеркивают авторы инициативы. Всего пара часов вашего времени способна превратиться в самое яркое событие целого месяца для человека, который давно не дышал свежим воздухом.

Как принять участие

Всех, кто чувствует в себе готовность подарить частичку душевного тепла, просят связаться с главной медсестрой ВБСМП Галиной Сергеевной Курдюковой по телефону 4-42-80 (доб. 492) или позвонить непосредственно в паллиативное отделение: 4-42-80 (доб. 6). Также можно оставить сообщение в официальной группе медучреждения.

— У жителей Заполярья по-настоящему горячие сердца, — напоминают организаторы. — Не оставайтесь в стороне.

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