Жаркая среда в Коми: синоптики предупредили о грозах и сильном ветре

Ливни, грозы и жара до +29 градусов ожидаются в Коми 17 июня

Жителей Коми ждет по-летнему жаркая среда. По данным синоптиков, 17 июня температура воздуха в республике местами поднимется до +29 градусов.

При этом погода останется неустойчивой. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы и ливни. Ветер юго-восточный и южный со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15–17 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов, однако в некоторых южных районах будет прохладнее — от +7 до +12 градусов.

В Сыктывкаре прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь с грозой, а днем существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +23...+25 градусов