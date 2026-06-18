В Коми резко потеплеет до +28 градусов: где ждать грозы и дожди

Грозы накроют часть Коми, воздух прогреется до +28 градусов

В Коми в среду, 18 июня, ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди, а на юго-западе региона осадки будут наблюдаться периодически в течение дня. В отдельных районах на востоке возможны грозы.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозах порывы могут усиливаться до 15–18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, на северо-востоке — до +19. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов, а на юго-западе республики будет прохладнее — от +17 до +22 градусов.

В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем временами пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит +11...+13 градусов, днем — +18...+20.