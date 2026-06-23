Пару лет назад Эльвира Гайсина решила круто изменить свою жизнь. Фото: личный архив.

Эльвира Гайсина больше двадцати лет проработала в башкирской деревне Аслаево, где учила ребятишек башкирскому и английскому. Вроде всё устраивало, но пару лет назад она решила круто изменить свою жизнь. Помогла госпрограмма «Земский учитель» – так педагог оказалась в Коми – маленьком северном городе Печора, где теперь преподаёт в местной школе. Мы поговорили с ней о том, что заставило её собрать чемоданы, а также узнали, чем нынешние школьники отличаются от тех, кто сидел за партами лет десять назад.

Пошла по стопам мамы

Эльвира – старшая дочь в семье, где папа работал трактористом, а мама вела начальные классы. Детство её прошло в тихой деревушке Аслаево. После девятого класса девушка поступила в Белорецкое педучилище – в часе езды от дома. На последнем курсе Эльвира выиграла олимпиаду по башкирскому языку, что дало ей право без экзаменов поступать в вуз. Выбрала Башкирский пединститут, отучилась там пять лет.

– Получается, чтобы стать учителем, я училась аж девять лет. Потом стала работать учителем башкирского и английского языков в Белорецке. Но в том же году моя мама заболела, и я вернулась домой, чтобы за ней ухаживать. Стала работать вместо неё учителем начальных классов в деревенской школе, – рассказала Эльвира Хабибулловна.

В итоге педагог осталась в родной деревне, вышла замуж, родила четверых детей и проработала там 23 года. Стала учителем высшей категории, а затем директором. За заслуги в области образования Эльвиру наградили знаком «Отличник образования Республики Башкортостан».

С юга – на север

Аслаево – деревня небольшая, молодые семьи стараются переехать в город, где есть работа, а значит, в и тут скоро не останется детей, которых нужно будет учить. Поэтому в перспективе Эльвира Хабибулловна подумывала участвовать в программе «Земский учитель» и переехать в какой-нибудь северный регион России. Но судьба дала возможность участия в данной программе два года назад. Выбор пал на четыре региона: Республику Коми, Мурманскую область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ.

– Я прошла отбор во все четыре региона. Сначала хотела поехать на Дальний Восток, но сын уговорил выбрать регион поближе к дому. Поэтому выбор пал на Печору, ближе к Башкортостану. Я теперь сама на машине из региона в регион добираюсь. Также я отметила, что когда созванивалась со всеми директорами, то директор печорской школы произвела самое приятное впечатление – была вежлива, тактична, дипломатична, хорошо описала коллектив и город. Душа прямиком к Печоре легла! – вспоминает педагог.

Эльвира жила в Южной Башкирии, в горной местности, так что сильных погодных контрастов при переезде она не почувствовала, и морозные зимы её не напугали. К тому же учителя и ученики Печорской средней общеобразовательной школы №83 оказали ей тёплый и душевный приём, Эльвира поняла: решение было верным.

– Меня очень добродушно приняли и учителя, и дети. Я стала классной у 6 «А». Первые пару недель ребята водили меня по городу, показывали, где что. Печора – спокойный, уютный, тихий город. Москва или Уфа для меня слишком шумные, я люблю размеренный ритм, – рассказывает она.

Влюбилась с первого звука

В Печоре Эльвира Хабибулловна преподаёт только английский. Интерес к этому языку проснулся у неё ещё на студенческой практике в 1996 году.

– Я попала в класс к опытному учителю и просто заслушалась, как она произносит звуки, строит фразы. У меня внутри что-то ёкнуло! Поэтому в институте я и выбрала специальность с двумя языками — башкирским и английским, – вспоминает она.

Английский она учила с нуля и за пять лет освоила его отлично. Говорит, что фонетика английского чем-то напоминает башкирский, поэтому язык давался легче. «Я просто в него влюбилась!»: признаётся педагог.

Тяга к знаниям – пропала

Эльвира Хабибулловна считает, что сельские и городские дети отличаются не так уж сильно. Разве что деревенские поспокойнее, а в городе бывает шумновато. «Раньше я никогда не повышала голос, а здесь иногда приходится, чтобы угомонить самых непоседливых»: замечает она. А вот тяга к учёбе везде разная: кто-то горит предметом, кто-то откровенно ленится – и от региона это не зависит.

Но, по её словам, за последние 10-15 лет дети сильно изменились. И это её огорчает.

– Первые 15 лет моей работы ребята реально старались, хотели знать, горели! А в последнее десятилетие как будто пропал интерес к знаниям. Особенно больно, когда видишь, что твой предмет им не нужен – руки опускаются, работать становится сложнее. Главный враг – гаджеты: из-за телефонов память стала хуже, внимание рассеянное. Есть, конечно, дети, которым ещё что-то надо, но большинству школа просто неинтересна, – вздыхает учительница.

Тем не менее, она старается давать такой английский, который пригодится в реальной жизни – хотя бы в путешествиях. А если попадается хороший, поучительный текст, она останавливается на нём, обсуждает с классом, даже переходит на русский, чтобы донести важные мысли.

– Через десять лет они забудут моё имя и грамматику, но воспитательный момент из урока может остаться в душе. Я хочу, чтобы они выросли добрыми людьми, – улыбается Эльвира Хабибулловна.

Актуально

Между тем, в Коми стартовал дополнительный набор на участие в федеральной программе «Земский учитель». Заявки принимают до 2 июля в Коми республиканском институте развития образования. Педагогов ждут в Печоре, Сосногорске, Вуктыле, в сыктывкарском посёлке Верхняя Максакова, ухтинских Яреге и Седъю, а также в школах Прилузского, Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Ижемского и Княжпогостского районов.

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