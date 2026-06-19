Для Романа и Натальи семья – это счастье, любовь, уют в доме и ощущение, что все хорошее впереди. Фото: личный архив семьи.

Роман и Наталья Паневы из Прилузского района в следующем году отметят 20-летие знакомства. Их история началась с самой что ни на есть обычной встречи на дискотеке в Сыктывкаре – парень заметил яркую девушку, позвал танцевать, а дальше понеслось: свидания, цветы, прогулки и разговоры до утра. И, что удивительно, мечты у молодых сразу были масштабные: никаких «поживём-посмотрим», а сразу – большая, шумная и дружная семья.

Кто есть кто у Паневых

Сегодня, оглядываясь на этот длинный путь, Паневы сами себе удивляются: четверо прекрасных дочек и, наконец, сын! Глава семьи трудится в МЧС старшим дознавателем, а мама Наталья держит домашний очаг и создает тот самый уют, за который все домочадцы так любят возвращаться домой.

– У моего отца было три сестры, – поделился Роман. – Они всегда были очень дружны и поддерживали друг друга, и я думал: «Вот бы и у меня была такая семья».

Старшей, Яне, уже 14 – она буквально горит танцами, собирает награды за конкурсами и числится в реестре одарённых ребят Коми. Варваре 13 лет, девочка выбрала другой путь: она в отряде юных инспекторов, участвует в школьных акциях, но главная её страсть – спорт. Лыжи и туризм принесли ей звание одной из лучших спортсменок района, и она тоже в том же списке одарённых.

Восьмилетняя Анастасия – музыкальная душа Паневых: осваивает фортепиано в музыкальной школе, обожает петь, но и про спорт не забывает – уже есть награды по туризму. А шестилетняя Елизавета – вечный генератор идей: рисует, задаёт тысячу вопросов и каждый день открывает мир заново.

А в августе позапрошлого года случилось главное пополнение – родился Георгий. Сейчас малышу почти два года, и он – всеобщий любимец, которого сестрёнки готовы тискать сутками.

«Всё делаем вместе – от пельменей до субботников»

Как говорят сами Паневы, их главные семейные скрепы – это доверие, внимание к ближнему и умение быть плечом к плечу. С детства приучают ребят быть неравнодушными не только друг к другу, но и к соседям, и к родному селу.

– С раннего возраста мы учим детей быть внимательными не только друг к другу, но и к окружающим, быть отзывчивыми и доброжелательными. И мы очень ими гордимся, – радуются многодетные родители.

Выходные у них почти всегда проходят активно: то в поход, то на сплав по реке, то на лыжах – природа Коми для них лучший отдых. А когда дома – лепят пельмени всей толпой, возятся в огороде или выходят на субботники. Это не работа, а повод побыть вместе.

Особая гордость – память о предках. На 9 Мая Паневы обязательно всем составом идут к мемориалу в Объячево, а в «Бессмертном полку» несут портреты прадедов уже много лет подряд.

«Счастье – когда всё впереди»

Для Романа и Натальи семья – это не просто статус, а ощущение, что ты не один, что дома тепло и что самые лучшие дни ещё не наступили.

– Мы поддерживаем детей во всём, и заодно сами осуществляем свои родительские мечты. Все вопросы решаем только сообща, планы строим вместе и всегда рассчитываем только на себя, – говорит Наталья, не забывая о поддержке государства. – Как и все многодетные, получаем бесплатный проезд в транспорте и питание в школе, льготы по оплате ЖКХ.

В мае этого года Паневы получили премию Правительства Коми и вошли в число лучших многодетных семей региона – что, согласитесь, при таком раскладе совсем неудивительно.

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