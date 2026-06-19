«Зажечь традициями и сдружить регионы»: село Зеленец превратится в главную точку сбора юных энтузиастов народной культуры

В Зеленце развернётся масштабное двухдневное уличное гуляние. Фото: Артём БУРДИН.

С 27 по 28 июня село Зеленец в Сыктывдинском районе превратится в главную точку сбора юных энтузиастов народной культуры. Здесь пройдёт IV Межрегиональный фестиваль «Трӧича лун» (Троица) (0+).

В Коми съедутся больше 190 ребят из 14 фольклорных ансамблей — гостей ждут из Коми, Питера, Подмосковья, Кирова, Самары, Калуги и Пермского края. Главное действо развернётся на открытом воздухе у местной лыжной базы — красота вокруг такая, что дух захватывает! Праздник стартует с торжественной службы в храме Богоявления, а после все дружно отправятся на улицу гулять.

Фото: Артём БУРДИН.

Чем удивят организаторы?

— На фольклорной смене «Веретейка» покажут, как на народных инструментах вытворять чудеса.

— Для всех желающих — мастер-классы по плетению берёзовых венков, уроки старинной лапты и огромные хороводы, где каждый почувствует себя частью чего-то большого.

— Оба дня будут работать ремесленные мастерские, ярмарки с местными диковинками и концерты — живая музыка со всех уголков страны.

Между тем, проект родился благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к Году единства народов России. Его цель — зажечь молодёжь традициями и сдружить регионы. Так что если хотите провести летний уикенд под звонкие песни, в кругу весёлых людей и с коми гостеприимством — вам точно в Зеленец!

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