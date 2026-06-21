В Коми 21 июня ожидаются грозы и кратковременные дожди

Летнее тепло сохранится, но местами погоду испортят дожди и грозы

Жителей Коми 21 июня ждет переменчивая погода. По прогнозу синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью местами ожидается туман.

Ветер северного направления будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит от +9 до +14 градусов, однако в некоторых районах столбики термометров могут опуститься до +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, а на севере республики будет прохладнее — от +14 до +19 градусов.

В Сыктывкаре также прогнозируется облачная погода с прояснениями. В течение дня возможны кратковременный дождь и гроза. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Ночью температура составит +12…+14 градусов, днем — +22…+24 градуса.