Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
22 июня 2026 7:50

«Я закричала от радости!»: стобалльница из Коми Юлия Галингер рассказала, как получила максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку

Выпускница из Сыктывкара сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Стобалльница из Сыктывкара раскрыла секрет успеха на ЕГЭ. Фото: личный архив.

Стобалльница из Сыктывкара раскрыла секрет успеха на ЕГЭ. Фото: личный архив.

Министерство образования и науки Коми назвало имена выпускниц, которые набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. В этом году высший результат показали всего три школьницы: Юлия Галингер из Технологического лицея Сыктывкара, Виктория Скопинова из Лицея №1 Ухты и Анастасия Попова из школы №1 Вуктыла. С одной из выпускниц, Юлией, пообщалась «Комсомолка» и узнала, как ей удалось достичь прекрасного результата.

Надежда была на 89+

Для Юлии Галингер новость о максимальном балле стала полной неожиданностью. Выпускница признается, что до последнего не верила в возможность получить заветную сотню.

– Увидев 100 баллов, я закричала от радости, начала звонить маме и друзьям. Я не могла поверить, что действительно написала экзамен на максимальный балл, и даже начала думать, что это какая-то ошибка, – вспоминает девушка.

Шок оказался вполне объяснимым. Несмотря на отличную подготовку, Юлия была уверена, что где-то обязательно потеряет несколько баллов.

– Я совсем не ожидала такого результата. Была уверена, что мне за что-то снимут баллы. Надеялась просто на 89+, поэтому мой шок, когда я увидела результат, не передать словами.

Юлия мечтает путешествовать и не сидит сутками за учебниками.

Юлия мечтает путешествовать и не сидит сутками за учебниками.

Подготовка за короткие месяцы

Интересно, что русский язык не был предметом, которому выпускница посвящала большую часть времени. Серьезно готовиться к экзамену она начала лишь в декабре прошлого года.

– Я уделяла этому предмету меньше всего времени. Раз в неделю писала сочинения и периодически смотрела уроки. Но в мае, прямо перед экзаменом, занималась русским почти каждый день. Думаю, именно это и помогло написать работу на максимальный балл.

Но даже у стобалльников бывают темы, которые заставляют понервничать. Для Юлии самым сложным оказалось третье задание – стилистический анализ текста.

– И во время подготовки, и во время самого экзамена оно вызывало больше всего трудностей. С сочинением тоже было много страхов, но чем больше я практиковалась, тем легче становилось получать за него высокие баллы.

Главным секретом успеха девушка считает регулярную практику. По ее словам, чем больше выпускник решает тестов и пишет сочинений, тем увереннее чувствует себя на экзамене.

– Нужно решать как можно больше тестов и писать сочинения. Тогда на экзамене с большой вероятностью встретится что-то знакомое, что вы уже разбирали.

Красавица и умница

Впрочем, сама Юлия совсем не соответствует стереотипному образу отличницы, которая проводит все дни за учебниками.

– Я не гик. Старалась не проводить все свое свободное время за учебой. Если постоянно сидеть за учебниками, можно просто сойти с ума, - смеется выпускница.

После экзаменов девушка с удовольствием возвращается к своим увлечениям. Сейчас она много смотрит кино, любит читать книги и слушать музыку. Восстанавливаться после напряженной подготовки помогают и простые радости: общение с близкими, встречи с друзьями, а иногда и возможность побыть наедине с собой.

По просьбе «Комсомолки» Юлия спросила друзей, какими тремя словами они могли бы ее описать. Ответ оказался коротким и емким: ум, доброта и целеустремленность.

Выпускница из Коми получила максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.

Выпускница из Коми получила максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.

«Все получится»

Несмотря на впечатляющий результат, выпускница уверена, что главные достижения еще впереди.

– Честно говоря, не знаю, какое достижение считаю самым важным. Надеюсь, что все самое значимое еще ждет меня впереди.

Есть у девушки и мечта, которая никак не связана с экзаменами или будущей профессией.

– Я очень хочу много путешествовать в будущем и надеюсь, что эта мечта обязательно осуществится.

А если бы сегодняшняя Юлия могла обратиться к себе самой несколько лет назад, она сказала бы всего одну фразу: «У меня все получится».

Судя по результатам ЕГЭ, эти слова оказались пророческими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми три школьницы получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Стобалльницами по русскому стали Юлия Галингер, Виктория Скопинова и Анастасия Попова (подробности)