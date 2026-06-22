«Я закричала от радости!»: стобалльница из Коми Юлия Галингер рассказала, как получила максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку

Стобалльница из Сыктывкара раскрыла секрет успеха на ЕГЭ. Фото: личный архив.

Министерство образования и науки Коми назвало имена выпускниц, которые набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. В этом году высший результат показали всего три школьницы: Юлия Галингер из Технологического лицея Сыктывкара, Виктория Скопинова из Лицея №1 Ухты и Анастасия Попова из школы №1 Вуктыла. С одной из выпускниц, Юлией, пообщалась «Комсомолка» и узнала, как ей удалось достичь прекрасного результата.

Надежда была на 89+

Для Юлии Галингер новость о максимальном балле стала полной неожиданностью. Выпускница признается, что до последнего не верила в возможность получить заветную сотню.

– Увидев 100 баллов, я закричала от радости, начала звонить маме и друзьям. Я не могла поверить, что действительно написала экзамен на максимальный балл, и даже начала думать, что это какая-то ошибка, – вспоминает девушка.

Шок оказался вполне объяснимым. Несмотря на отличную подготовку, Юлия была уверена, что где-то обязательно потеряет несколько баллов.

– Я совсем не ожидала такого результата. Была уверена, что мне за что-то снимут баллы. Надеялась просто на 89+, поэтому мой шок, когда я увидела результат, не передать словами.

Юлия мечтает путешествовать и не сидит сутками за учебниками.

Подготовка за короткие месяцы

Интересно, что русский язык не был предметом, которому выпускница посвящала большую часть времени. Серьезно готовиться к экзамену она начала лишь в декабре прошлого года.

– Я уделяла этому предмету меньше всего времени. Раз в неделю писала сочинения и периодически смотрела уроки. Но в мае, прямо перед экзаменом, занималась русским почти каждый день. Думаю, именно это и помогло написать работу на максимальный балл.

Но даже у стобалльников бывают темы, которые заставляют понервничать. Для Юлии самым сложным оказалось третье задание – стилистический анализ текста.

– И во время подготовки, и во время самого экзамена оно вызывало больше всего трудностей. С сочинением тоже было много страхов, но чем больше я практиковалась, тем легче становилось получать за него высокие баллы.

Главным секретом успеха девушка считает регулярную практику. По ее словам, чем больше выпускник решает тестов и пишет сочинений, тем увереннее чувствует себя на экзамене.

– Нужно решать как можно больше тестов и писать сочинения. Тогда на экзамене с большой вероятностью встретится что-то знакомое, что вы уже разбирали.

Красавица и умница

Впрочем, сама Юлия совсем не соответствует стереотипному образу отличницы, которая проводит все дни за учебниками.

– Я не гик. Старалась не проводить все свое свободное время за учебой. Если постоянно сидеть за учебниками, можно просто сойти с ума, - смеется выпускница.

После экзаменов девушка с удовольствием возвращается к своим увлечениям. Сейчас она много смотрит кино, любит читать книги и слушать музыку. Восстанавливаться после напряженной подготовки помогают и простые радости: общение с близкими, встречи с друзьями, а иногда и возможность побыть наедине с собой.

По просьбе «Комсомолки» Юлия спросила друзей, какими тремя словами они могли бы ее описать. Ответ оказался коротким и емким: ум, доброта и целеустремленность.

Выпускница из Коми получила максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.

«Все получится»

Несмотря на впечатляющий результат, выпускница уверена, что главные достижения еще впереди.

– Честно говоря, не знаю, какое достижение считаю самым важным. Надеюсь, что все самое значимое еще ждет меня впереди.

Есть у девушки и мечта, которая никак не связана с экзаменами или будущей профессией.

– Я очень хочу много путешествовать в будущем и надеюсь, что эта мечта обязательно осуществится.

А если бы сегодняшняя Юлия могла обратиться к себе самой несколько лет назад, она сказала бы всего одну фразу: «У меня все получится».

Судя по результатам ЕГЭ, эти слова оказались пророческими.

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