Ливни вымыли питательные вещества из почвы: чем подкормить грядки в Коми

Как сохранить урожай картофеля и овощей после июньских ливней

Обильные осадки, выпавшие в конце мая и июне, привели к вымыванию из почвы значительной части минеральных веществ и микроэлементов. По словам специалистов, без восполнения этих потерь рассчитывать на высокий урожай картофеля, овощей и ягод будет сложно.

Сейчас огородные культуры находятся в фазе активного роста, поэтому особенно нуждаются в азоте. Недостаток этого элемента можно определить по изменению окраски листьев: они становятся бледно-зелеными, а у столовой свеклы приобретают фиолетовый оттенок. Кроме того, снижается устойчивость растений к болезням, замедляются процессы фотосинтеза и роста.

Для восполнения дефицита азота специалисты рекомендуют использовать аммиачную селитру или карбамид. Удобрения следует вносить в почву возле корней во время рыхления. Разбрасывать гранулы по поверхности или попадать ими на листья не рекомендуется, поскольку это может привести к ожогам растений.

Эффективным решением также считаются комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Повторную подкормку можно провести через две недели. При этом во время созревания овощей внесение азотных удобрений лучше прекратить, чтобы избежать накопления нитратов в плодах.

Дополнительным источником полезных веществ может стать древесная зола, богатая калием, фосфором и микроэлементами.

После завершения дождливого периода специалисты советуют провести рыхление почвы. Это поможет избежать образования плотной корки на поверхности земли и одновременно сократить количество активно растущих сорняков.