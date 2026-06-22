«Нам никто не сообщил о случившемся»: мама утонувшей 18-летней сыктывкарки рассказала о подробностях трагедии

Родные Сони всё ещё надеются на чудо. Фото: архив семьи.

В Сыктывкаре уже больше недели ищут 18-летнюю Софию Лапшину из Визинги. Девушка пропала на реке Сысоле 14 июня. Каждый день спасатели, волонтёры и родные прочёсывают новые участки и береговую линию, не теряя надежды вернуть дочь семье. К жителям Коми с криком о помощи обратилась и мама девочки Виктория Лапшина. Подробности расскажет «КП-Коми».

Как это случилось

Напомним, трагедия произошла 14 июня у понтонного моста через Сысолу – Соню подхватило сильное течение. По словам матери, девушка в тот день гуляла в Кировском парке с подругой. К воде они пошли не купаться, а только ноги помочить, приподняв джинсы.

– Вода мутная, шаг – и уже глубина, мощное течение и воронки мгновенно затянули подруг. Соня плавать вообще не умеет, – рассказала Виктория.

Умная, талантливая, красивая.

Поток унёс их до поворота реки, где на обрыве сидели два рыбака. Подруга Софии смогла выбраться сама и звала на помощь. Один из мужчин, по словам очевидцев, даже не пошевелился, хотя был всего в пяти метрах. Второй кинулся в воду, но когда доплыл до Сони, она уже наглоталась и держаться на воде не могла. Спасатель и сам начал тонуть, поэтому вынужден был отпустить девушку, чтобы выжить. После этого течение унесло её окончательно. Подруга продолжала кричать, но окружающие не восприняли всё всерьёз и просто разошлись.

Семья искала помощь

Семья узнала о своём горе от знакомых. Виктория рассказывает, что им целый день писали знакомые с намёками и приходили гости с испуганными глазами.

– Душа вывернулась вся наружу. Начала судорожно всех обзванивать с вопросами, когда Соню видели последний раз. Заставила мужа позвонить в МВД и МЧС. Через некоторое время в МЧС нас шокировали: случай зафиксирован. А все вокруг уже знали.., – говорит женщина. – Наши истерики описывать не хочу. Я ничего не хотела и не могла понимать. И не осознавала, что Сонечку не нашли. Думала, она выбралась и ушла куда-то. И до сих пор верю в это.

Соня радовала родителей своими успехами.

По словам Виктории, некрасивой бюрократии было много: куча отписок, бесконечная смена следователей, миллион причин, по которым нельзя было хоть что-то предпринять!

В итоге родные сами отыскали очевидцев и того рыбака, который пытался спасти дочь. Все свидетели указали место, где стоит искать. Водолазы позже обследовали дно, но безрезультатно. Запросили от властей и квадрокоптер.

Каждый день друзья, волонтёры и близкие прочёсывают берег со всем, что есть под рукой. Мешают сильное течение и высокая вода. Спасатели уже проверили Сысолу, Вычегду, километры побережья и район Эжвы. Рыбаков и отдыхающих много, но следов нет...

– Чёрные дни для нашей семьи… Стадия отрицания ещё не прошла, живём только надеждой. Немного сил и поддержки, а вернее, МНОГО дают родственники и близкие, чтобы не замыкаться в себе, – делится многодетная мама.

Какая была Соня

Лапшиных знают далеко за пределами Сысольского района – в 2021 году их признали лучшей многодетной семьей региона и вручили премию правительства Коми. Мама Виктория ведёт блог, где с гордостью показывает успехи детей и обычные семейные радости: праздники, общие снимки, достижения.

Родители призывают всех неравнодушных принять участие в поиске дочери.

Одной из главных гордостей всегда была Соня – активная, целеустремленная, отличница. Она участвовала в общественной жизни, ездила на конкурсы, а недавно победила во всероссийском состязании «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России» – вместе с командой из Визинги достойно представила Коми на федеральном уровне.

Сейчас все, кто знал Соню, вспоминают её как светлого и отзывчивого человека, у которого было море планов. Именно поэтому люди из разных уголков Коми продолжают выезжать на поиски и делают всё, чтобы помочь семье пережить этот кошмар.

Сбор добровольцев

Волонтёрам снова дали клич – сбор объявили на песчаном пляже за понтонным мостом в Заречье. Особенно ждут тех, у кого есть моторные лодки: чем больше плавсредств, тем шире можно обследовать акваторию.

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