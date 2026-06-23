Грозы, град и резкие перепады температуры: что готовит погода жителям Коми

В Сыктывкаре днем ожидаются дождь и гроза при температуре до +21 градуса

В Коми 23 июня ожидается переменная облачность и неустойчивая погода. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы, а днем осадки станут более интенсивными. Местами прогнозируются ливни, грозы и град.

Ветер северо-восточный со скоростью 6–11 метров в секунду, во время гроз его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. При этом на западе республики будет заметно прохладнее — от +12 до +17 градусов, тогда как на востоке температура может подняться до +28 градусов.

В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем пройдут дождь и гроза. Температура воздуха составит +12...+14 градусов ночью и +19...+21 градус днем.