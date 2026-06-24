Похолодание и ливни: синоптики рассказали о погоде в Коми 24 июня

В Сыктывкаре прогнозируют сильный дождь и дневную температуру до +16 градусов

24 июня в Коми сохранится неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в большинстве районов будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди, местами сильные.

Температура воздуха ночью и днем составит от +12 до +17 градусов. При этом на северо-западе и западе центральных районов будет заметно прохладнее — от +4 до +9 градусов. На юго-востоке республики днем потеплеет до +22 градусов.

Самой теплой частью региона станет северо-восток Коми. Здесь ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, а на крайнем северо-востоке днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +24...+29 градусов. В отдельных районах порывы юго-восточного ветра могут достигать 21 м/с.

В Сыктывкаре прогнозируется облачная погода и сильный дождь. Ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем воздух прогреется лишь до +14...+16 градусов. Ветер северный и северо-западный, 7–12 м/с.