«От первого пациента я неделю не отходил»: лучший хирург Коми откровенно рассказал о спасении жизней в режиме 24/7

Рабочий график нашего героя непредсказуем и сложен. Приходя на работу, он не знает, какой пациент может поступить к нему сегодня. Фото: личный архив.

Рабочий график нашего героя непредсказуем и сложен. Приходя на работу, он не знает, какой пациент может поступить к нему сегодня. Обывателю такой стиль жизни может показаться экстремальным. Но врач-хирург Коми республиканской клинической больницы и победитель республиканского конкурса «Лучший врач года – 2026» в номинации «Лучший хирург» Рубэн Галимов к нему привык. Ведь он уже больше 30 лет с помощью скальпеля и своих знаний спасает человеческие жизни. «Комсомолка» пообщалась с врачом и узнала, что привело его в профессию и получается ли ему хоть иногда забывать о работе.

Продолжатель семейной династии

Мама, брат и даже супруга Рубэна Галимова – врачи. Поэтому поступление нашего героя в Актюбинский государственный медицинский институт не стало для кого-то сюрпризом.

– Я выбрал специальность «Хирургия и травматология-ортопедия». Мне понравилось именно это направление, потому что я стремился помогать людям быстро, радикально, если можно так сказать, и без хронического наблюдения, – объяснил Рубэн.

После окончания института врач, по приглашению старшего брата, переехал жить из тёплого Казахстана в морозную Республику Коми.

Внештатные ситуации – на каждом дежурстве

В неделю наш герой проводит в среднем 5-6 операций. Чаще всего это кожная пластика ран после ожогов, травм, язв кожи, которые сами не заживают, а также операции на больных костях и суставах.

– Часто бывают внеплановые и срочные операции, ведь хирургия ожогов, как правило, экстренная. Операции по обработке и пластике необходимо сделать в первые 2-5 дней. От этого зависит прогноз при обширных травмах. Срочные операции приходится делать и при хирургической патологии диабетической стопы – одно из серьёзных осложнений диабета, которое может привести к ампутации стопы. Так что внештатные ситуации встречаются практически на всех дежурствах, которых у меня 8-12 в месяц, – рассказал врач.

При любых обстоятельствах

Рубэн отмечает, что он не делит операции на сложные и простые – все они сложные. Одни технически, а другие морально. Были и внештатные ситуации, когда во время работы отключался свет, и приходилось пользоваться специальными аварийными лампами. Свою первую самостоятельную операцию он помнит до сих пор.

– Она была выполнена ещё в институте на шестом курсе. Это было удаление аппендикса под местной анестезией. Волновался жутко, семь потов сошло. Около часа «ковырялся», потом семь дней от больного не отходил, так переживал за него, – вспоминает Рубэн.

Сейчас перед проведением операции врач старается объяснить пациентам о возможных последствиях и осложнениях, которых, к счастью, очень мало.

Даже дома мыслями на работе

От работы хирургу не получается отвлечься даже после смены. Дома он вспоминает, а всё ли сделал, назначил, ищет на профессиональных сайтах решения схожих проблем.

Свой главный инструмент работы – руки – врачу не всегда удаётся сохранить в идеальном состоянии, так как он любит свободное время проводить на даче.

– Там приходится пилить, рубить и много чего ещё. Всякое случается. Помню, как после участия в первой операции, на третьем курсе, специально не смывал йод с пальцев, которым хирурги всегда обрабатывают руки после операции, и гордо ехал в троллейбусе, демонстративно показывая руки на поручнях, – улыбается Рубэн.

Всем читателям «Комсомолки» врач советует беречь себя и стараться не попадать в чрезвычайные ситуации.

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