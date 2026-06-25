От +2 до +28 градусов: погода в Коми удивит резким контрастом температур

Синоптики предупредили о дождливой погоде в большинстве районов республики

Жителей Коми 25 июня ждет неустойчивая погода. По данным синоптиков, в республике будет облачно с прояснениями. В северных районах прогнозируются дожди, местами сильные в ночные часы, на юге ожидаются небольшие и умеренные осадки. В отдельных районах возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, при прояснениях похолодает до +1 градуса. Днем на севере республики воздух прогреется лишь до +7...+12 градусов, а в некоторых северо-западных районах столбики термометров не поднимутся выше +2...+7 градусов. На юге будет теплее — до +18 градусов.

На крайнем северо-востоке Коми сохранится летняя жара. Днем там ожидается до +23...+28 градусов, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

В Сыктывкаре прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ночью температура составит +6...+8 градусов, днем — +15...+17 градусов.