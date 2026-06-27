Вице-премьер Трутнев рассказал, что нужно сделать для развития Коми

Зампред правительства прибыл в Сыктывкар. Фото: пресс-служба правительства России

Вице-премьер России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что для развития Коми необходимо диверсифицировать экономику. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Трутнев прибыл в Коми. В Сыктывкаре зампред правительства провел совещание по вопросам экономического развития республики. Трутнев отметил, что Коми располагает большими запасами полезных ископаемых. Это создало основу для развития региона в предыдущие периоды. Однако, как подчеркнул вице-премьер, эти запасы все же не бесконечны.

«Чтобы добиваться результатов, улучшать жизнь людей, создавать новые объекты, нужна диверсификация экономики», – сказал Трутнев.

Вице-премьер добавил, что поручению президента России Владимира Путина в Коми работают специальные инструменты, предназначенные для поддержки инвестпроектов. В качестве примера зампред федерального правительства привел режим Арктической зоны. Он работает в республике с 2020 года.

«С мерами господдержки реализуется 43 проекта», – рассказал Трутнев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми прибыл вице-премьер России Трутнев