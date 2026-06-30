В Коми последний день июня пройдет без дождей: воздух прогреется до +23 градусов

Жителей Коми ждет теплый и сухой день

Последний день июня в Коми пройдет без существенных погодных сюрпризов. По прогнозу синоптиков, во вторник, 30 июня, на территории региона ожидается переменная облачность, при этом осадки маловероятны.

Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, а в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до +1...+6 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +18...+23 градусов.

Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. В восточной части республики в ночные часы возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Сыктывкаре также сохранится сухая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Северо-восточный и северный ветер будет достигать 6–11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, а днем ожидается +20...+22 градуса.