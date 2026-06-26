В Коми ожидаются заморозки до -2 градусов и сильные дожди

После июньского тепла в Коми вернутся заморозки

Погода в Коми 26 июня останется неустойчивой. По прогнозу синоптиков, жителей республики ждут кратковременные дожди, туманы и заметное похолодание в отдельных районах.

Небо будет облачным с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки, а на крайнем юге региона днем ожидается сильный дождь. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман, который может ухудшить видимость на дорогах.

Температура воздуха в ночные часы составит от +5 до +10 градусов. При этом на северо-западе и западе центральных районов столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, а местами прогнозируются заморозки до -1…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Ветер будет северо-восточным на юге и западных направлений на севере со скоростью 5–10 м/с. В северных районах возможны порывы до 14 м/с.

В Сыктывкаре ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Ночью температура составит +6…+8 градусов, днем — +13…+15 градусов.