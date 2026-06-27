Симфония нефти и молодости: новый арт-проект от «ЛУКОЙЛа» преображает городскую среду Усинска

В Усинске к июлю появятся два новых мурала с музыкальной тематикой. Фото: Оксана ДОБРОЛЮБОВА.

Усинск становится городом муралов – картин, нанесенных на жилые дома. Два новых изображения украсят торцы зданий у площади кинотеатра «Томлун» и дополнят общую концепцию оформления пространства.

На здании на улице 60 лет Октября, 6 уже вырисовывается композиция будущего мурала. В ее центре – гитара. Музыкальное настроение дополняет стилизованное изображение медной трубы. Темой второй картины тоже станут музыкальные инструменты. А еще – кино, молодость и… нефть. Казалось бы несочетаемые по смыслу элементы станут единой концепцией нового городского пространства.

Создают уличные картины пермские художники, работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». К началу июля творцы обещают «поставить» красочные точки и завершить картины.

– Если есть идея, то ей можно починить оформление всех деталей пространства, и тогда это уже будет единое целое в восприятии, – поясняет один из художников, куратор пермских фестивалей стрит-арта и монументального искусства «Монумент-Арт» и «Соликамск-Арт» Дмитрий Суслов.

Особенностью уличного искусства является доступность широкому кругу зрителей. «Такие детали меняют привычные места, придают им настроение и делают улицы живее. Продолжаем добавлять Усинску цвета», – поделился мнением о новом оформлении зданий глава округа «Усинск» Николай Такаев.

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