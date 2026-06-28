В Коми потеплеет до +23 градусов, но дожди сохранятся

Температура воздуха в большинстве районов повысится до +23 градусов

Погода в Коми 28 июня останется переменчивой. По прогнозам синоптиков, жителей республики ждут кратковременные дожди, однако дневная температура продолжит повышаться.

Ночью в отдельных северных районах ожидается небольшой дождь. На юге местами пройдут небольшие и умеренные осадки, тогда как на юго-востоке существенных осадков не прогнозируется. Днем кратковременные дожди возможны лишь местами.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, местами похолодает до +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

В Сыктывкаре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет дождь, днем осадки ослабеют и будут небольшими. Температура ночью составит +7...+9 градусов, днем — +18...+20 градусов.