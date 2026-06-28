«Будет девочка»: Клава Кока провела гендер-пати прямо со сцены

Концерт на Стефановской площади запомнился зрителям не только хитами, но и трогательными историями со сцены. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из самых ярких событий Дня молодежи в Сыктывкаре стало выступление Клавы Коки. Певица вышла на сцену выпускного «Облака» на Стефановской площади и за 45 минут успела не только исполнить свои хиты, но и устроить для зрителей несколько запоминающихся сюрпризов.

Во время концерта артистка провела необычную гендер-пати. По просьбе молодой пары из Сыктывкара — Дмитрия и Галины — она объявила пол их будущего ребенка.

«У вас будет девочка! Можете назвать ее Клавой — будет символично», — с улыбкой сказала певица.

Позже поклонники подарили исполнительнице букет цветов, после чего Клава Кока призналась, что в этом году ей сделали предложение руки и сердца. Вслед за этим артистка неожиданно бросила букет невесты в толпу, вызвав бурную реакцию зрителей.

Перед выходом хедлайнера праздника на сцене выступила группа ADWA — резиденты арт-кластера «Таврида».