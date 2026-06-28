Главное происходило на сцене. Фото предоставлено КП-Коми.

Живая музыка и вокал, мастер-классы под открытым небом, игра на барабанной установке для всех желающих, красочные объятия и другие активности, полные настоящего молодежного драйва и энергии.

Для выпускников усинских школ этот день запомнится не только торжественными церемониями вручения аттестатов, но фестивалем в городском Студенческом сквере. Здесь развернулась работа спортивных, творческих, танцевальных и фотозон.

Открыли фестиваль поздравления руководства администрации города, ТПП «Усинскнефтегаз» и профсоюзной организации ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ. Молодежи Усинска пожелали исполнения планов, уверенности в своих силах, позитива и всегда быть в движении – многие годы именно этот тезис остается слоганом компании «ЛУКОЙЛ».

Фестиваль объединил различные активности. Интересное занятие по душе здесь мог найти любой желающий. Для меланхоличных и уравновешенных – йога, для сильных – жим штанги лежа, для энергичных – уроки бачаты прямо возле памятника комару.

Главное происходило на сцене: танцевальные па от ухтинского «United Bit», выступление усинской группы «Хариус кавер бэнд» и коллектива «Рейв культура» из Перми с невероятной уральской энергетикой, розыгрыши призов и видеоролик, героями которого стали все пришедшие на фестиваль.

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