Клещей стало меньше, но опасных случаев — больше: ситуация в Коми

В реанимации находятся пациенты, которые не были привиты и поздно обратились за помощью

В Коми за последнюю неделю снизилось число обращений после укусов клещей, однако медики отмечают рост случаев клещевого энцефалита. Об этом сообщили специалисты Республиканской инфекционной больницы.

По словам врачей, если в прошлом сезоне у большинства пациентов диагностировали клещевой боррелиоз, то сейчас чаще выявляют именно энцефалит. В настоящее время в больнице проходят лечение 10 человек, еще 10 уже выписаны. Двое пациентов находятся в реанимации. Как отмечают медики, тяжелое течение болезни связано с отсутствием вакцинации и несвоевременным обращением за медицинской помощью после укуса клеща.

За последнюю неделю от укусов клещей пострадали 206 жителей республики. По данным Роспотребнадзора, около 8% исследованных клещей являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, а 45% — возбудителя боррелиоза. Больше всего случаев присасывания зарегистрировано в Сыктывкаре, а также в Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Куломском и Княжпогостском районах.

Врачи напоминают, что при высокой температуре, сильной головной боли, онемении конечностей и других тревожных симптомах после укуса клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Своевременное лечение значительно повышает шансы на полное выздоровление.