Виктория Харина из села Визинги Сысольского района – яркий пример того, как хобби перерастает в призвание. Фото: личный архив.

Виктория Харина из села Визинги Сысольского района – яркий пример того, как хобби перерастает в призвание. Душа благоговела к цветам у неё всегда: ещё в детстве она таяла от роз и ромашек, а аромат тюльпанов приводил её в восторг. Но одно дело – любоваться, и совсем другое – превратить эту любовь в доходное дело. Главный вопрос упирался в финансы: где взять средства на старт? И тут судьба подкинула отличный вариант – соцконтракт, который работает в рамках нацпроекта «Семья». Сказано – сделано, и страх отступил.

Продавщица стала флористом

В далёком 2009 году Виктория трудилась за прилавком в местном магазине. И вдруг до неё «долетает» новость: по соседству распахивает двери цветочный салон. В голове девушки тут же промелькнула мысль «А почему бы и мне не попробовать заниматься цветами? Я же их обожаю!» Девушка смело пошла к владельцу и честно призналась в своей многолетней симпатии к красивым растениям. Её искренность стала золотым ключиком: Викторию взяли.

– Моя любовь к цветам и стала основным аргументом для того, чтобы в меня поверили. Вот так я и попала в цветочный мир, окунулась в мир бутонов и лепестков с головой. Первым делом меня направили на курсы по флористике. Там я и начала постигать азы цветочного искусства. В этом месте я проработала довольно долго, многому научилась, – рассказала Виктория.

Годы работы в найме дали бесценный багаж знаний, но зрело понимание: пора плыть дальше, открывать своё дело. Домашние идею поддержали – и это придало сил.

Стартовый капитал

Виктория знала, что в Сысольском районе уже давно действует программа социальных контрактов, которая отлично себя зарекомендовала и помогает индивидуальным предпринимателям. Кстати, её мама когда-то тоже пользовалась этой мерой поддержки, так что схема была не чужой.

– Заключить соцконтракт мне помогли в местном отделении соцзащиты. Специалисты буквально разложили всё по полочкам. На полученные от государства деньги, 350 тысяч рублей, я арендовала помещение, купила стеллажи, полки, необходимые материалы, холодильное оборудование и многое другое, – рассказывает Виктория.

Для предпринимателя это был не просто перевод денег – это был тот самый решающий пинок, без которого старт бы не случился.

Цветы на табуретке

Магазинчик «Цветы у Вики» распахнул двери для жителей Визинги в 2021 году. И сейчас, оглядываясь на первый день, наша героиня улыбается: оборудование толком не собрали, а народ уже шёл за букетами, и собирать их приходилось чуть ли не на коленке.

– Оформляли композиции на табуретке! – смеётся предприниматель. – Я рада, что за все эти годы спрос на мою продукцию продолжает расти. У меня ни разу не было желания бросить всё и закрыть магазин!

Наша героиня все эти годы работает одна. И признаётся: выгорание, конечно, бывает, но причина не в усталости, а в волнении за каждый заказ. Главный секрет Виктории – не просто продавать цветы, а превращать покупку в доверительный диалог.

– Важно, когда клиент возвращается снова и снова, то есть он получает нечто большее, чем просто красивый букет. Ему нужно, чтобы его историю услышали, почувствовали, поговорили и помогли понять его идею, – объясняет флорист. – Тогда он обязательно придёт опять.

Букет – как судьба

Для Виктории каждый заказ – маленькая история. Кто-то приходит за свадебным облаком из пионов, кто-то встречает жену из роддома роскошными розами, а кто-то провожает в последний путь близкого человека классическими гвоздиками. И в каждой истории она чувствует себя не просто продавцом, а соучастником важных жизненных глав. «Не зря говорят, что жизнь – это череда событий»: философствует флорист.

Всем, кто только поглядывает на мир бизнеса, Виктория советует: отбросьте страхи. Да, открыть своё дело будет непросто, но это того стоит.

– Всё у вас получится, если выбрали дело по душе. А социальный контракт это надёжный трамплин, – убеждает предприниматель. – Я открыла именно тот магазин, о котором всегда грезила, и ни капли не жалею. Меня греет то, что земляки ценят мой труд и дарят свою любовь в ответ.

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Что это вообще такое

Социальный контракт – одна из мер господдержки в рамках нацпроекта «Семья», который работает по правилу «ты – мне, я – тебе». Это соглашение между гражданином и органом социальной защиты, по которому государство предоставляет финансовую помощь, а гражданин обязуется выполнить определённые действия для улучшения своего социального положения.

Кому дают

Главные претенденты – это малообеспеченные семьи или те, кто живёт один, при условии, что средний доход на человека не дотягивает до местного прожиточного минимума. Важный нюанс: при подсчёте ваших доходов детское единое пособие (до 17 лет) в расчёт не берут.

Также есть особая категория – ветераны СВО, а также жёны участников СВО, имеющих инвалидность I или II группы. Для них, если речь идет об открытии ИП, проверку на нуждаемость (по доходам) вообще не проводят.

На что можно потратить помощь?

Вариантов несколько:

– поиск работы (включая прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профобразования);

– открытие собственного дела;

– ведение личного подсобного хозяйства;

– преодоление трудной жизненной ситуации.

Как оформить

Заявку можно отправить онлайн через «Госуслуги», прийти лично в соцзащиту по прописке или заглянуть в ближайший МФЦ.

Перед визитом соберите пакет документов: паспорт, свидетельства о заключении брака и о рождении детей, справки о доходах за последние три месяца, банковские реквизиты и прочие документы по списку. Если планируете запускать бизнес, будьте готовы защищать свой бизнес-план – его требуют в обязательном порядке.

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