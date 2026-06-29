Погода в Коми 29 июня: до +24 градусов и кратковременные дожди

До +24 градусов и кратковременные дожди

В понедельник, 29 июня, в Коми ожидается теплая погода с переменной облачностью. По прогнозу синоптиков, местами по региону пройдут небольшие кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, местами столбики термометров опустятся до +3…+8. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, однако в отдельных районах будет прохладнее — от +14 до +19. Ветер северной четверти 6–11 м/с.

В Сыктывкаре существенных осадков не прогнозируется. Ожидается облачная погода с прояснениями, северный и северо-восточный ветер скоростью 6–11 м/с. Ночью температура составит +11…+13 градусов, днем — +20…+22.