Пространство Бызовой превратилось в настоящий городок развлечений: чего тут только не было! Фото: администрация МР «Печора».

Деревня Бызовая в минувшую субботу вновь стала главной точкой притяжения для всех, кто любит вкусную еду, народные традиции и душевную атмосферу. Здесь уже в который раз отгремел фестиваль «Черинянь гаж». Если перевести с коми языка, – это «Праздник рыбного пирога». О том, как это было, расскажет «Комсомолка».

Живая история и тепло встречи

Фестиваль этот не новичок – его проводят с 2012 года, и с каждым разом гостей становится только больше. В этот раз природа не подвела: живописные просторы деревни Бызовая, прекрасная погода, насыщенная концертная программа, множество участников и гостей солнце, – всё сложилось в идеальный пазл праздника. Атмосфера царила самая что ни на есть домашняя и радостная.

Открытие прошло с участием главы печорского района Олега Шутова. В своей речи он отметил, что фестиваль уже давно перерос в нечто большее, чем просто гастрономическое событие – это настоящий мостик между старшим и младшим поколениями.

– Это важное мероприятие, которое сохраняет нашу идентичность, укрепляет связь поколений и показывает богатство культурного наследия коми народа, – подчеркнул глава. – Особая признательность жителям Бызовой за ваше гостеприимство. Спасибо организаторам за масштабную подготовку, а нашим творческим коллективам, народным мастерам и участникам гастрономической программы – за профессионализм и талант, которые делают праздник по-настоящему самобытным.

Гулянье на любой вкус

Пространство Бызовой превратилось в настоящий городок развлечений: чего тут только не было! Гости с головой окунулись в фольклор, учили коми слова, участвовали в старинных обрядах и играх. Фотозоны пользовались бешеной популярностью – каждый старался сделать кадр, от которого захватывало дух. Для активных провели соревнования по рыбной ловле, а ещё все желающие пустились в приключение-квест «В поисках тайных ингредиентов» – по всей территории праздника.

Гвоздем кулинарной части стал сыктывкарский шеф-повар Даниил Литвин из школы «БобöНянь». Он устроил эффектные кулинарные шоу и раскрыл зрителям секреты приготовления настоящих местных блюд. А на ярмарке можно было попробовать всё, что душа пожелает, и прикупить продукцию от местных фермеров.

Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, гости увозили с собой уникальные поделки, сувениры ручной работы – глаза разбегались от красоты. А музыкальная программа радовала без перерыва: выступали и свои, и коллективы из Усинска, а хедлайнером стала сыктывкарская кавер-группа «Моя волна».

– Сюда едут не просто за красивыми картинками, – делились впечатлениями участники. – А за тем самым особым духом Севера, за живым общением, за чаем с дымком и за ощущением, что коми традиции здесь не пылятся на полках, а дышат и радуют. Бызовая вновь подтвердила: это место, куда хочется возвращаться.

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