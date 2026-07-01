Лето набирает обороты: в Коми потеплеет до +26 градусов

В Коми июль начнется с теплой и сухой погоды

Первый день июля в Коми пройдет под знаком теплой и преимущественно сухой погоды. По данным синоптиков, в большинстве районов ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Ночью температура воздуха по региону составит от +7 до +12 градусов, однако в северных районах столбики термометров могут опуститься до +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, тогда как на севере республики будет значительно прохладнее — от +12 до +17 градусов.

В Сыктывкаре также прогнозируется переменная облачность без дождей. Ветер северный и северо-восточный, 3–8 метров в секунду. В ночные часы температура составит +10…+12 градусов, а днем повысится до комфортных +23…+25 градусов.

Таким образом, начало июля в Коми обещает быть по-летнему теплым, а отсутствие осадков позволит жителям региона провести день на свежем воздухе.