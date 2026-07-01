Глава региона Ростислав Гольдштейн уже призвал местные предприятия и гостей из других субъектов не оставаться в стороне. Фото: rkomi.ru.

В Сыктывкаре 23 августа развернется масштабная ярмарка достижений «Достояние Севера» – её обещают сделать одним из центральных событий в честь 105-летия республики. Площадкой для Коми ВДНХ вновь станет ТРЦ «Июнь», где соберутся районы и города Коми, чтобы показать, чем гордится местная промышленность, сельское хозяйство, культура и молодежные проекты.

Глава региона Ростислав Гольдштейн уже призвал местные предприятия и гостей из других субъектов не оставаться в стороне. Он предлагает на своих точках не просто вешать стенды, а устраивать дегустации, проводить мастер-классы, рассказывать о своей истории и новинках – в общем, делать всё, чтобы привлечь внимание к потенциалу родного региона.

По словам руководителя республики, у события сразу несколько задач: бизнес может обрасти новыми клиентами и партнерами, студенты и школьники – вдохновиться реальными историями успеха, а обычные горожане и туристы – своими глазами увидеть, сколько всего интересного рождается на родной земле. «Достояние Севера» ждет всех без исключения.

Между тем, ярмарки в формате Коми ВДНХ в «Июне» проходят с 2016-го, но в 2020-м и 2021-м их не проводили из-за пандемии. В 2022-м, на пятой по счету, уже собрались все двадцать муниципалитетов, почти 180 компаний разного калибра, а также госучреждения и общественные организации. Тогда вместе с уличной частью и тремя сценами экспозиция раскинулась почти на 10 тысяч кв.м.

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