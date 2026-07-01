Праздник рыбного пирога отметили в печорской деревне Бызовая

Фото Елены Крыловой и администрации МР «Печора».

Фестиваль «Черинянь Гаж» проводится с 2012 года и всегда собирал любителей северной кухни со всех уголков России. В этом году на праздник съехались гости не только из Республики Коми, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Волгограда.

Организатором праздника выступило печорское городское объединение «Досуг». Их проект «Черинянь Гаж». Праздник вкуса и традиций» стал одним из победителей грантового конкурса компании «ЛУКОЙЛ». Для праздника приобрели сцену-европодиум. Она и стала площадкой для проведения разнообразных кулинарных мастер-классов по приготовлению рыбного пирога и других блюд с традиционными северными ингредиентам – олениной, печорской семгой и другой речной рыбой.

Фото Елены Крыловой и администрации МР «Печора».

– Основная цель праздника – сохранение рецепта чериняня, – пояснила автор проекта, заместитель директора городского объединения «Досуг» Ирина Фатеева. – Ведь это не просто блюдо, а визитная карточка Печорского района. Гастрофестиваль – это вклад в развитие локального туризма, сохранение традиций нашего северного края.

Фото Елены Крыловой и администрации МР «Печора».

В этом году праздник посетили более 2500 человек. На живописной поляне у деревни Бызовой, рядом с могучей Печорой развернулись палатки. На подиуме установили кухонные столы и плиты для готовки. Здесь раскатывали тесто на пироги, тушили жаркое из рыбы в сметане, резали летний салат с кижучем… Даже для рыбного бургера по-коми нашлось место в насыщенной программе фестиваля. Запекали пироги в духовке, стилизованной под русскую печь. В роли поваров могли выступить все желающие, наставником для них стал специально приглашенный из Сыктывкара гость – шеф-повар кулинарной школы «БобÖНянь» Даниил Литвин.

Фото Елены Крыловой и администрации МР «Печора».

Erid: 2W5zFJ8ZhnZ Реклама. АНО «Издательский Дом «Нефть Прикамья», ИНН 5902068863