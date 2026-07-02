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Общество2 июля 2026 4:00

Какая погода будет в Коми 2 июля: синоптики прогнозируют северный ветер и сухую погоду

Жителей Коми ждет теплый четверг без существенных осадков
Источник:kp.ru
В Коми потеплеет до +26 градусов

В Коми потеплеет до +26 градусов

Во второй день июля в Коми ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. По данным синоптиков, лишь в отдельных северных районах ночью возможен небольшой дождь.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Днем в северной части региона потеплеет до +16...+21 градуса, а на юге воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Сыктывкаре 2 июля также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем температура повысится до +22...+24 градусов.