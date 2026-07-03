Грозы, дожди и до +26: какой будет погода в Коми 3 июля

Жару в Коми местами прервут дожди и грозы

В пятницу, 3 июля, в Коми сохранится теплая летняя погода. По прогнозу синоптиков, ожидается облачность с прояснениями.

В западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди, ночью осадки возможны лишь в отдельных населенных пунктах. На востоке Коми существенных осадков не ожидается, однако днем в некоторых районах возможны грозы.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами его порывы усилятся до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, днем потеплеет до +21…+26. В районах, где пройдут дожди, будет прохладнее — от +16 до +21 градуса.

В Сыктывкаре также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков практически не прогнозируется, а днем пройдет кратковременный дождь. Температура ночью составит +12…+14 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23.