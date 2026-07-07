Грозы, ливни и град: синоптики рассказали о погоде в Коми 7 июля

Ночью в отдельных районах возможны ливни, грозы и град, днем сохранится теплая погода

Жителей Коми 7 июля ждет неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град. Днем осадки сохранятся лишь местами, однако вероятность гроз также остается.

Ветер будет юго-восточный и южный со скоростью 7–12 м/с. При грозах его порывы могут достигать 15–20 м/с ночью и до 14 м/с днем. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем потеплеет до +23…+28 градусов. В Воркутинском районе будет заметно прохладнее: ночью +2…+7 градусов, днем — +17…+22 градуса.

В Сыктывкаре также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем — +24…+26 градусов.