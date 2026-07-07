Выставка про Дядю Стёпу очаровала сыктывкарцев и гостей столицы Коми. Фото: НДБ РК им. Маршака, Минкульт Коми.

В Сыктывкаре развернулась выставка, которая заставит улыбнуться даже тех, кто давно сменил школьную форму на офисный костюм. Здесь вспоминают самого знаменитого великана советской литературы – дядю Стёпу. Первая часть знаменитой поэмы Сергея Михалкова увидела свет 90 лет назад, и в честь этого события Национальная детская библиотека имени Маршака вместе с Российским фондом культуры устроила праздник для всех поколений.

Он всегда на посту

Эта выставка, несомненно, отзовется в душе каждого ребёнка, даже если ему далеко за 60. Экспозицию под названием «В доме восемь дробь один…» разместили прямо в центре столицы республики, на пешеходной части улицы Коммунистической, между отделами природы и истории Национального музея Коми. Так что заглянуть сюда можно в любое время – и днём, и даже ночью. Организаторы постарались, чтобы было любопытно и ребятне, и их бабушкам с дедушками.

Главный герой выставки – тот самый рослый милиционер, который для миллионов мальчишек и девчонок был воплощением смелости, честности и надёжности. Добрый, строгий, статный – он всегда на посту и всегда придёт на выручку. А ещё его знает до сих пор каждый советский ребёнок! Настольная книжка с чудесными историями о нём когда-то считалась чуть ли не семейной реликвией, а картинки в ней разглядывали до дырок – глаз не оторвать!

И именно эта выставка рассказывает об истории создания известного произведения. На стендах собрали настоящие сокровища: первые издания поэмы, редкие иллюстрации художников и уникальные архивные документы. Особенно интересно проследить, как менялся облик дяди Стёпы от десятилетия к десятилетию – у каждого художника он получался со своим характером, под стать времени. На выставке представлены работы порядка 20 иллюстраторов.

– Каждый из них вложил в образ героя что-то личное, своё настроение и стиль, – поясняет директор детской библиотеки Марина Круглова. – Для нас дядя Стёпа – главный великан детской литературной классики.

Любопытные факты

Кто же рисовал знаменитого постового? Тут и классики книжной графики, и мэтры мультипликации. Например, Аминадав Каневский создал первые иллюстрации ещё в 1936-м – с искромётным юмором и сатирическим блеском. Владимир Сутеев, один из отцов советской анимации, в 50-х годах проиллюстрировал обе части поэмы.

Отдельная интересная тема – сравнить, кого брали в качестве прототипа главного героя художники. А Давид Дубинский, кстати, придал дяде Стёпе свои черты и «одел» его в красные штаны, как у Маяковского. Константин Ротов, оформлявший советский павильон в Нью-Йорке, уговорил позировать для образа добряка-великана актёра Алексея Баталова – да, того самого Гоши из кинофильма «Москва слезам не верит». Художник Михаил Скобелев (правнук легендарного генерала) тоже взялся за михалковского героя, а для студента Германа Мазурина эта работа стала путёвкой в жизнь – его эскизы лично одобрил сам Сергей Владимирович!

– В детстве я любила Дядю Степу. Для меня это был своего рода герой. И сегодня вместе с внуками и сестрой с интересом посмотрела работы художников-иллюстраторов разных лет, которые создавал образы героев произведения, – делится эмоциями сыктывкарка Оксана Орлова. – Как будто сама переместилась в беззаботное детство!

Кстати, стенды удивляют не только иллюстрациями, но и любопытными редкими подробностями из жизни художников. Тот же Константин Ротов провёл восемь лет в лагерях по ложному обвинению и, по его воспоминаниям, спасся от отчаяния тем, что тайком рисовал мылом на тюремных штанах.

О дружбе и героизме

Выставка «В доме восемь дробь один…» – уже пятый совместный проект Российского фонда культуры и Национальной детской библиотеки Коми имени Самуила Маршака. Она обещает стать ярким событием летнего сезона. Уникальные фото, малоизвестные факты о Сергее Михалкове и его герое – всё это ждёт гостей до 29 июля.

Поэма «Дядя Стёпа» – настоящая классика детской литературы и неотъемлемая часть культурного наследия России. Поэму часто называют не просто стихами, а настоящим кодексом чести для ребятни. Простым, но очень точным языком она говорит о дружбе, героизме и ответственности. И, судя по отзывам, эти уроки не устаревают.

А знаете ли вы, что:

– Сам Михалков был ростом под два метра и носил 45-й размер обуви – так что внешность героя он во многом списал с себя. Неудивительно, что первые иллюстраторы частенько рисовали дядю Стёпу с лицом автора.

– Первая часть поэмы родилась в пионерском лагере под Москвой в 1935 году, где будущий классик работал вожатым. Общение с детьми и подсказало ему образ соседского великана-спасателя.

– Самуил Маршак, прочитав рукопись, посоветовал молодому поэту «вырастить» героя внутренне. И Михалков позже признавался, что именно этот совет вдохновил его на продолжение истории.

– У дяди Стёпы было два народных прозвища – «Каланча» за рост и «Светофор» после того, как он починил сломанный регулировщик.

– Когда в 1959 году в СССР поменяли порядок цветов на светофорах, художникам пришлось перерисовывать соответствующие сцены в новых изданиях – чтобы всё было по-честному.

КСТАТИ

Экспозиция стало частью обширной программы мероприятий проекта «КомиЛето», инициатором которого стал Глава Коми Ростислав Гольдштейн. Выставка подготовлена Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры» при участии Министерства культуры Российской Федерации. Партнёр проекта – Российское военно-историческое общество.

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