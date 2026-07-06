Сыктывкарка собирает соседей на прогулки и принимает «гонорар» конфетами. Фото: личный архив героини публикации.

Многие люди годами живут на одной улице и даже не задумываются, почему она называется именно так и какова история этого места. Сыктывкарка Надежда Железова – не из таких. Она не просто знает историю своей родной улицы Димитрова, а сделала её главной героиней краеведческого проекта. И теперь каждую неделю водит по ней желающих, раскрывая местные тайны.

Случайная экскурсия

Димитрова тянется от Морозова до Октябрьского проспекта. Старожилы помнят: раньше она называлась Транспортной, а в 1972 году её переименовали в честь революционера и госдеятеля Георгия Димитрова. Именно у его бюста Надежда и начинает свои пешие экскурсии.

А всё началось с просьбы знакомых: нужно было провести мини-тур по городу для гостей из Москвы. «Я очень люблю Сыктывкар и вроде бы знаю о нём много, – рассказывает Надежда. – Но тут захотелось добавить в рассказ исторических фактов. И чтобы чувствовать себя спокойно и отвечать на любые вопросы, я решила: пойдём туда, где я как рыба в воде – по моей улице».

От прогулки к профессии

Первая экскурсия вдохновила Надежду на интересную авантюру – проводить такие променады для всех желающих. Ведь если Димитрова так заинтересовались приезжие, то самим сыктывкарцам грех не воспользоваться посмотреть на свой город свежим взглядом.

К делу Надежда подошла основательно, в 2023 году получила удостоверение гида-экскурсовода. Сейчас она учится дальше, консультируется с профи из Нацмузея Коми, перенимает опыт.

– Коллеги в Сыктывкаре – золото, всегда подскажут, без всякой конкуренции! Когда один из них сказал, что я пишу настоящую биографию улицы, я поняла – это мой главный ориентир. И теперь я уже не просто экскурсовод, а аттестованный специалист, – довольна сыктывкарка.

За пару лет Надежда изучила историю улицы, подобрала гору увлекательных фактов. Вся эта работа превратилась в краеведческий проект с душевным названием «Но ты мне улица – родная».

На энтузиазме и любви

Проект стал настоящей летописью улицы. Сообщество во «ВКонтакте» превратилось в настоящий архив: там и старые снимки, и свежие фото, и воспоминания участников, и просто полезные заметки.

– Люди пишут мне прямо в группу, предлагают удобное время, даже если я ещё не анонсировала прогулку, – поясняет Надежда. – Иногда приходит один человек, а порой собирается большая компания. Но мы уже выяснили: идеально – группа до десяти человек.

И всё это – на чистом энтузиазме. Все экскурсии Надежда проводит совершенно бесплатно.

– В конце я с радостью дарю небольшие открытки с видами на улицу и своими контактами. Кто хочет – может поддержать проект по ссылке, – улыбается собеседница. – Самый трогательный «гонорар» – это когда дети дарят мне конфеты, отказаться не могу!

Бывает, что погода подводит, прогулка невозможна. Тогда Надежда приглашает гостей в свою мастерскую, где можно не только продолжить разговор о любимом городе, но и создать памятный сувенир из того, что подарила сама улица Димитрова – из шишек, веточек и других природных материалов. Даров улицы, на которой живут и творят.

Интересные факты

– В парке имени Мичурина когда-то был бассейн, который наполнялся водой ручья Вороншор, который протекал тогда на территории парка (никакой химии!).

– Раньше в конце улицы работал домостроительный комбинат – местный гигант.

– Бюст Димитрова тут неспроста: его установили в знак дружбы с болгарами, которые помогали коми лесозаготовителям в Удорском районе.

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