В Коми сохранится летнее тепло: где воздух прогреется до +26

Жителей Коми ждет теплое воскресенье, но местами пройдут дожди

По прогнозу синоптиков, 5 июля в Коми ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

Ветер будет северный и северо-восточный со скоростью 4–9 м/с. На крайнем юге республики днем его направление сменится на юго-восточное и восточное.

Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем столбики термометров покажут +16...+21 градус, а в южных районах потеплеет до +26 градусов. На крайнем северо-востоке республики будет прохладнее: ночью ожидается +4...+9 градусов, днем — от +10 до +15.

В Сыктывкаре прогнозируется облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Северо-западный ветер днем сменится на восточный, его скорость составит 4–9 м/с. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +11...+13 градусов, а днем потеплеет до +24...+26 градусов.