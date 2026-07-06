Марафон прошёл в самом восточном городе Европы, за северным полярным кругом – в Воркуте. Фото автора.

В минувшие выходные, 4 июля, заполярный город Воркута превратился из столицы мира в столицу спорта – там отгремел шестой «Арктический марафон». Это событие уже прочно обосновалось в российском беговом календаре и в этот раз собрало внушительную компанию – больше 630 атлетов из 32 регионов страны. География впечатляет: от Владивостока и Хабаровска до Москвы и Питера, не говоря уже о местных любителях бега.

Бег без границ

Напомним, соревнования проводятся в Воркуте с 2019 года. Погода в этом году в этот важный день не подвела, и настроение у участников и болельщиков было по-настоящему спортивным и боевым.

Народ бежал классическую «марафонку» на 42,2 км, половинку (21,1 км), десятку и трёшку. Всего на старт вышли 638 человек. Из них 77 осилили 600 метров, 162 – 3 км, 226 – 10 км, 120 – полумарафон, и только 53 отчаянных спортсмена решились на полные 42,2 км.

Трассы пролегали по самым известным местам Воркуты и бескрайней живописной тундре. Старт развернули у визитной карточки города – стелы «Воркута – 67 параллель». А те, кто бежал длинные дистанции, любовались панорамами Приполярного Урала – виды там открывались шикарные!

Для малышей устроили забег на 600 метров, а для родителей с детьми – отдельный командный конкурс. Две подруги из Печоры, которые приехали на трёхкилометровый забег, признались, что это уже их второй раз. Одна из них улыбнулась: «Всё супер, как всегда. Мы в полном восторге!»

Изюминкой марафона стало присутствие Ирины Приваловой – олимпийской чемпионки и легенды мировой лёгкой атлетики. Она была специальным гостем и задавала тон всему празднику.

Не только про ноги!

Но марафон – это не только про ноги. Для тех, кто хотел размяться и зарядиться настроением, провели бодрую зарядку со знаменитыми гостями, а ещё – зажигательные танцы чирлидерш под диджейские сеты.

Также работал семейный этап с нормативами ГТО и куча развлечений, где знакомили с бытом и традициями народов Крайнего Севера.

Местные и приезжие из других регионов с интересом узнавали культуру коренных жителей, покупали северные сувениры и вкусности. Главный гастрохит, конечно, оленина – без неё никуда.

Публику развлекали ведущие, работала детская зона, атмосфера была по-домашнему тёплой. Ребятишкам рисовали аквагрим, а самые творческие юные воркутинцы корпели над мастер-классами: вышивали, рисовали и плели узоры с коми орнаментами – и готовые поделки забирали с собой на память.

И о победителях

Итоги соревнований «Арктический марафон – 2026»

42,2 км, мужчины:

1. Борис Петренев. 2. Леонид Макшаков. 3. Дмитрий Дуркин.

42,2 км, женщины:

1. Ирина Соловьёва. 2. Анастасия Сидорова. 3. Ирина Лаптандер.

21,1 км, мужчины:

1. Михаил Логинов. 2. Александр Морозов. 3. Александр Козлов.

21,1 км, женщины:

1. Татьяна Никулина. 2. Дарья Козлова. 3. Эдита Ламдо.

10 км, мужчины:

1. Максим Измайлов. 2. Владимир Якимович. 3. Роман Рыбак.

10 км, женщины:

1. Наталья Рочева. 2. Екатерина Хозяинова. 3. Анастасия Ларионова.

3 км, мужчины:

1. Ярослав Козлов. 2. Артур Шакиров. 3. Виктор Яруков.

3 км, женщины:

1. Виктория Чурова. 2. Ксения Бобровская. 3. Дарья Французова.

600 м, детский забег

Мальчики:

1. Захар Горшков. 2. Никита Бобровский. 3. Юлиан Петренев.

Девочки:

1. Милана Чурова. 2. София Морозова. 3. Татьяна Кислякова.

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Мероприятие прошло на площадке под часами (подробности)