Олимпийский чемпион по боксу Тищенко провел мастер-класс в Сыктывкаре

Спортсмен рассказал, что со столицей Коми у него связаны теплые воспоминания. Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

В пятницу, 3 июля, в Сыктывкаре олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко провел мастер-класс для жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве физической культуры и спорта Коми.

Мастер-класс прошел в шесть вечера на площадке под часами. В это время шел небольшой дождь, однако он не помешал участникам мероприятия выполнить разминку и несколько приемов из бокса. Далее состоялась автограф-сессия с Тищенко.

Спортсмен также посмотрел бои XIII летней Спартакиады России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, которая проходит в Сыктывкаре. Чемпион рассказал, что посетил столицу Коми не в первый раз.

«С этим городом у меня связаны теплые воспоминания. Я приезжал сюда к своему другу – Владимиру Никитину, который является председателем правления Федерации бокса Республики Коми, чтобы его поддержать», – отметил Тищенко.

Кроме того, именно в Сыктывкаре спортсмен впервые стал чемпионом России. Это произошло в 2012 году.

«Всегда приятно удивляет гостеприимство, дружелюбие, единение жителей Коми. Поэтому Сыктывкар для меня не чужой город, и мне приятно приехать сюда снова», – добавил боксер.

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