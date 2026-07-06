Жару до +28 сменят грозы: какой будет погода в Коми 6 июля

На юго-западе республики местами ожидаются ливни и усиление ветра до 20 м/с

6 июля в Коми ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, лишь на крайнем юго-западе возможен кратковременный дождь, а утром местами прогремят грозы.

Днем преимущественно сохранится сухая погода, однако в юго-западных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, местами возможны ливни. Во время гроз порывы восточного ветра могут достигать 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, на севере местами похолодает до +2…+7, а на юго-западе будет теплее — до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, хотя местами температура останется в пределах +16…+21. На крайнем северо-востоке ожидается не выше +10…+15 градусов.

В Сыктывкаре ночью существенных осадков не ожидается, а днем пройдет дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем — +24…+26. Во время грозы порывы юго-восточного ветра могут усиливаться до 14 м/с.