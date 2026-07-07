Холодные супы – это настоящий летний хит. Они спасают в жару, одновременно утоляют и жажду, и голод, при этом талии не вредят, да и готовить их проще простого. Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Холодные супы – это настоящий летний хит. Они спасают в жару, одновременно утоляют и жажду, и голод, при этом талии не вредят, да и готовить их проще простого. А королева среди них, конечно, окрошка! Только вот рецептов этого блюда – тьма: кто-то квас любит, кто-то без колбасы жизни не мыслит, кто-то на кефире или йогурте всё замешивает, а настоящие гурманы добавляют мяту, горчицу и даже копчёных карасей для пикантности.

У нас же в Коми припасён свой фирменный вариант – окрошка по-нашему, по-коми. И главный ингредиент здесь – кушман. Если по-русски, то редька. Именно она даёт блюду тот самый сочный, чуть терпкий вкус. В деревнях этот суп так и называют – по имени главного овоща. Кстати, забавная деталь: у известного коми поэта Виктора Кушманова, который написал слова песни «Деревенька моя», фамилия как раз переводится как «Редькин». Совпадение? Не думаем!

Рецепт окрошки-кушмана

РЕДИС разных видов (3-7 шт.), ЯЙЦА (3-4 шт.), КАРТОФЕЛЬ (3-4 шт.), УКРОП, ПЕТРУШКА, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, ТАН или АЙРАН (1 литр), СМЕТАНА, КЕФИР.

ШАГ 1

Редис тщательно помыть, почистить и натереть на терке.

ШАГ 2

Яйца и варенный в мундире картофель мелко порезать.

ШАГ 3

Нарубить зеленый лук и прочую зелень по вкусу.

ШАГ 4

Все ингредиенты перемешать и залить таном (айраном).

ШАГ 5

По желанию добавить сметану или кефир.

ШАГ 6

Подавать с деревенским хлебом.

Приятного аппетита! Нянь да сов!

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