Грозы и дожди сохранятся: прогноз погоды в Коми на 8 июля

Синоптики рассказали, где в Коми 8 июля пройдут грозы

Жителей Коми 8 июля ждет теплая, но неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет южных направлений со скоростью 4–9 м/с. В отдельных районах его порывы могут достигать 14 м/с, а днем во время гроз — 15–17 м/с.

Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов, в северных районах местами похолодает до +7…+12 градусов. Днем по республике ожидается +20…+25 градусов, а в Воркутинском районе — +15…+20 градусов.

В Сыктывкаре также прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер будет южный и юго-западный со скоростью 4–9 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов.