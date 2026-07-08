«Любопытство включается мгновенно, а за ним – беда»: главные правила для родителей, чтобы ребёнок не выпал из окна

И не надо показывать малышу, как открывается окно... Фото: Дмитрий ЛАСЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Дети – те еще исследователи. То, что нам кажется обычной щелью в окне, для них – приглашение к приключению. Чуть приоткрытая створка, низкий подоконник, до которого уже можно дотянуться рукой, – и вот малыша уже будто магнитом тянет туда, где ветер и улица.

Анна Кислякова, медсестра из детского отделения Вуктыльской больницы, рассказала, как сделать свежий воздух в квартире безопасным для самых маленьких. Ее главный совет: даже на пару секунд нельзя оставлять ребёнка одного в комнате, где приоткрыто окно.

Ставьте блокираторы и уберите трамплины

– Любопытство включается мгновенно, и за этим может последовать беда. Самый надежный вариант – проветривать через форточки или фрамуги, до которых малыш просто не дотянется. А если хочется приоткрыть именно створку, обязательно поставьте блокираторы или ограничители. Они стоят недорого, легко крепятся и не дадут окну распахнуться шире, чем нужно, – объясняет медработник.

Анна Кислякова. Фото: Минздрав Коми.

Второй важный момент – убрать с подоконника все «трамплины». Кроватка, стульчик, журнальный столик, даже небольшая тумбочка – всё это малыш с радостью приставит, чтобы забраться повыше. И, кстати, не стоит поощрять привычку подставлять что-то под ноги, чтобы поглядеть в окно. Это может запомниться и сыграть злую шутку, когда вы отвернетесь.

Психологи советуют родителям заранее пройти по комнате и представить маршрут ребенка: если от двери к подоконнику выстраивается цепочка из мебели (ступ – тумба – кровать), разорвите её. Переставьте один предмет, сдвиньте другой хотя бы на полметра – и риск упасть резко снижается.

Меньше знает, крепче сон

Ещё одно золотое правило: не показывайте чаду, как работает оконная ручка и защелка. Чем дольше механизм открывания остаётся для него загадкой, тем крепче ваш сон. А про балкон и говорить нечего – отпускать туда ребёнка одного нельзя ни под каким предлогом. Те самые «пара секунд» могут обернуться трагедией.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдельно Анна Кислякова предупреждает о москитной сетке.

– Многие ошибочно считают её защитой. Но это не так. Сетка не выдерживает веса даже годовалого карапуза – она просто крепится на липучках или пластиковых уголках. Полагаться на неё – всё равно что прятаться от ливня под бумажным зонтом, – говорит Анна.

Кстати, особого внимания требуют дети 5-7 лет. В этом возрасте они часто боятся оставаться в одиночестве, могут выглядывать в окно, чтобы увидеть родителей. И в такие минуты опасность возрастает в разы. Поэтому даже «почти взрослого» первоклашку лучше не оставлять без присмотра у окна.

Как общаться с ребёнком

Разговаривайте с ребёнком спокойно, без запугиваний. Просто и мягко объясняйте: «На подоконник залезать нельзя, окно – не игрушка». Дошкольнику вполне достаточно таких коротких фраз, сказанных ровным голосом.

Если вдруг вы застали малыша уже у раскрытого окна – ни в коем случае не кричите резко. От неожиданности он может дернуться и сделать неверный шаг. Лучше позовите его спокойным, уверенным голосом, подойдите и возьмите на руки.

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