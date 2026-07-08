Тандем в погонах и на кухне: как новогодняя поездка в Воркуту подарила Росгвардии офицерскую династию

Любовь, верность и служба: история семьи росгвардейцев из Воркуты. Фото: личный архив героев публикации.

В День семьи, любви и верности хочется говорить не просто о родственных узах, а о настоящем тандеме, где рабочие будни и домашний уют сплетены в одно целое. Именно такая удивительная пара – Валерия и Олег Поповы – служит в воркутинской вневедомственной охране. Их биография это не просто хроника служебных достижений, а реальная история про взаимовыручку, общие цели и умение быть плечом к плечу и на посту, и дома.

Суровая романтика Крайнего Севера

Как часто бывает, судьбоносные перемены начинаются с пустяка. Для Поповых таким «пустяком» стал визит в Заполярье на новогодние каникулы. Поездка планировалась как короткое приключение, а обернулась переездом насовсем, стартом карьеры в Росгвардии и началом их собственной семейной саги.

Познакомились они больше десяти лет назад. Валерия – коренная воркутинка, но после школы поехала получать образование в Белгород. Олег же вырос в белгородском поселке Ивня. Роман закрутился с обычного сообщения в соцсети, когда Валерия была ещё третьекурсницей. Переписка быстро переросла в искреннюю симпатию, а там и до серьёзных чувств было рукой подать.

В 2018-м, получив диплом, Валерия позвала Олега в гости – захотела показать ему суровую романтику Севера: бескрайние снега, оленьи упряжки, морозный воздух и новогоднюю сказку с настоящими холодами и салютами. Они прилетели в Воркуту в декабре, а уже 28-го числа, к удивлению родных, приняли решение остаться здесь навсегда. Их объединяло не только влечение друг к другу, но и общее желание – надеть погоны и связать жизнь со службой.

Открылась дверь в профессию

Первым отправился покорять местные инстанции Олег. Он метил в ОМОН, но там места временно отсутствовали. Не теряя времени, влюбленные наткнулись на объявление о наборе в отдел вневедомственной охраны. Решение созрело мгновенно – звонок в кадры был сделан тут же. Олега пригласили на беседу, выдали направление на медкомиссию, но свободной вакансии в подразделении летом не оказалось. Чтобы не сидеть без дела, он устроился контролером на КПП гаража – так он знакомился с коллективом, вникал в специфику и копил северный стаж. И уже осенью 2019-го его зачислили в штат полицейским.

Валерия поначалу пыталась устроиться в воинскую часть, но бюрократия затянулась, и она последовала примеру будущего мужа – пришла во вневедомственную охрану, где начала трудовой путь диспетчером пульта. Так для нее открылась дверь в профессию.

Бесконечная поддержка

Свадьбу сыграли в 2022-м в Белгороде. Тогда же Валерии поступило предложение пройти аттестацию и стать полноценным офицером полиции. Она, конечно же, согласилась – давняя мечта о погонах стала явью.

Дальше – больше: карьера обоих стремительно пошла в гору. В 2023-м Валерия получила офицерское звание и возглавила кадровое направление, а Олег стал замкомандира взвода, а спустя пару лет уже сам командовал взводом.

Сейчас супруги признаются: их главный секрет – в бесконечной поддержке. Ни одно служебное задание не страшно, когда знаешь, что дома ждет родной человек.

При этом планы ребята строят грандиозные. Олег в прошлом году поступил в воронежский институт МВД на «Радиотехнику», чтобы прокачать профильные навыки. Валерия тоже не сидит на месте – мечтает получить вторую «вышку» и, наконец, сесть за руль, сдав на права.

На вопрос, чем же они покорили друг друга, отвечают тепло и без пафоса. Олег говорит, что в Валерии его подкупает стальной стержень, душевная щедрость и готовность подставить плечо в любую минуту. Валерия же влюблена в его доброту, упорство, широту души и то чувство надёжности, которое он дарит ей каждый день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дядя Стёпа – главный великан!»: в Сыктывкаре открылась выставка, посвящённая первому выходу поэмы Сергея Михалкова

Дядя Стёпа «простоит» на посту в Сыктывкаре до 29 июля (подробности)