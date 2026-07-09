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Общество9 июля 2026 4:00

Туман утром и тепло днем: прогноз погоды в Коми на 9 июля

В Коми будут дожди, а температура воздуха днем поднимется до +28 градусов
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре обойдется преимущественно без дождей, днем воздух прогреется до +27 градусов

В Сыктывкаре обойдется преимущественно без дождей, днем воздух прогреется до +27 градусов

Жителей Коми 9 июля ждет по-летнему теплая погода. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер будет южной четверти со скоростью 6–11 м/с, а на северо-востоке республики сменит направление с южного и юго-западного на северное и северо-западное.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, в отдельных северных районах — +7...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В Сыктывкаре прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет южной четверти со скоростью 6–11 м/с. Ночью ожидается +12...+14 градусов, днем — +25...+27 градусов.