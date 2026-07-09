Десятки лет неутомимой души: как Учитель с железным характером и живыми глазами воспитала поколения объячевских школьников

Валентина Леонидовна с годами стала только мудрее, сильнее и красивее. Её ученики так и помнят свою добрую и чудесную наставницу. Фото: личный архив.

Представьте себе: 1964 год, глубинка Республики Коми, село Объячево. И вот сюда, в самую большую районную школу, приезжает по распределению миловидная хрупкая девчушка невысокого роста с живыми глазами – Валентина. Тогда она ещё была Филипповой и даже представить не могла, что эта командировка станет делом всей её жизни.

Взяла под крыло

Родилась наша героиня в суровую военную зиму – в январе 1942 года в Ухте. В школе была очень боевой, милой и общительной девочкой. Семья много моталась по северным городам, и школу юная Валя оканчивала уже в Инте. Но любовь к цифрам, формулам и точным наукам была с ней с детства, поэтому выбор вуза был очевиден – физико-математический факультет Коми педагогического института. Это были незабываемые студенческие годы! Там Валентина сдала экзамены, получила диплом – и вперёд, покорять педагогический Олимп. Направили начинающего педагога в Объячево – преподавать математику и физику.

И тут началось самое интересное. С первого же дня Валентина Леонидовна взяла под своё крыло пятиклашек и, как говорят, «зажгла». Молодая, строгая, но своя во всех смыслах, она не просто вела уроки, она жила жизнью класса – инициативная и неугомонная. Как вспоминают её бывшие ученики Нина Беляева, Людмила Шаура и Николай Сердитов: «Валентина Леонидовна была и строгой мамой, и старшей подругой, и мудрым советчиком. Могла и выслушать по душам, и на законных основаниях отчитать за шалости».

Настоящая семья

Её класс ходил в многодневные походы с палатками, мотался по городам – это была настоящая школа приключений и выживания. А чего стоила история с сенокосом в 8-м классе! Вместо того чтобы сидеть дома, класс ушёл на полтора месяца в лесную избу, в десяти километрах от цивилизации. Мальчишки работали с косами-горбушами, девочки дежурили по кухне, раз в пару дней бегали за хлебом в соседнюю деревню за три километра. И никто не ныл!

– Полтора месяца мы были на этих работах, и никто не жаловался. Хотя порой было непросто, – рассказывает Николай Сердитов. – Вернулись домой целые и невредимые и ещё больше сблизились.

А потом на заработанные за лето копейки… случился новый город, новая страна, новый мир! Валентина Леонидовна вместе с ребятами решила, что надо куда-то поехать. Но этих средств, вырученных за жаркие месяцы, катастрофически не хватало, но преподаватель проявила чудеса дипломатии: оббегала все предприятия, где работали родители, и путёвки были в кармане.

– А в самолёте мы встречали Новый год, пролетая над Ленинградом, и завистливо поглядывали на соседей из 12 школы с шампанским, – вспоминает Николай. – Потому что наш строгий учитель всегда держит марку! Вернулись окрылённые, с чувством, что класс – это настоящая семья.

Железная леди

Руководство быстро разглядело в ней талант организатора: директор сначала назначил её организатором внеклассной и внешкольной работы, а затем – почти 20 лет, определил на должность завуча. Быть начальником для тех, с кем вчера сидела в учительской, – задача та ещё. Но её тактичность и умение слушать помогали разруливать любые ситуации. Валентина Свечникова говорила правду в глаза, но по делу, без скандалов.

– Принципиальная и деловая, она говорила о недостатках прямо, стремилась довести свои требования до конца, – так отзываются о Валентине Леонидовне педагоги, кто многие годы работал вместе с ней в школе. – В любой ситуации.

Когда в 90-м Валентина Леонидовна вернулась к чистому преподаванию, ученики снова ощутили её «железную руку» и уникальный подход. Итог – призёры олимпиад и конкурсов, высокобалльники по ЕГЭ.

А какой у неё есть секретный талант – театр! Несмотря на то, что школьная труппа распалась, преподаватель не рассталась со сценой. Зрители помнят её Вассу Железнову, драматичные роли в «Живи и помни», а её супруг Юрий Михайлович даже играл грузина в «Парне из нашего города».

– Театр у них – действительно семейное дело, – рассказывают друзья семьи. – Дети выросли замечательные: сын Сергей и дочь Галина. Последняя, кстати, переняв мамин характер, сама стала известным танцевальным тренером в районе. Многому у мамы научилась.

«Наш бригадир»

Весной и летом Валентина Леонидовна «воркует» на своей даче в местечке Тарачево. Соседи, подруги по даче, называют её уважительно «Наш бригадир». Что ни спроси, по всем вопросам она даст умный и верный ответ. Там у нее растёт всё: от картошки до слив и яблок. И пусть дождь или жара, она колдует на грядках с таким упорством, что соседи бегают к ней за советом как к профессору садоводства.

Такие люди, как Валентина Леонидовна, не стареют душой – они просто заново запускают двигатель внутреннего сгорания. Награды и звания сыпались на неё неспроста: «Отличник просвещения», «Заслуженный учитель Коми АССР», почётные грамоты и премии.

Но главная награда – это память и безграничная любовь тех самых «упрямых» мальчишек и девчонок, которых она вывела в люди. И которые бесконечно благодарны своему любимому учителю за ВСЁ.

Учителю посвящается

Александр Ячменев, ученик её первого выпуска 1970 года, посвятил более 20 лет назад к 50-летию Валентины Леонидовны эти строки:

Что говорить – упрямы были мы,

Только держись…

Но за руку вывели прямо

Вы нас в большую жизнь.

Время уходит в вечность,

Крылато летят года.

Ласку и человечность

Нам не забыть никогда.

И, замыкая первыми,

Большой юбилейный круг,

Мы остаемся верными

Вам, наш учитель, друг!

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