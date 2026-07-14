Лето продолжается: в Коми потеплеет до +26 градусов, но не обойдется без дождей

Жителей Коми предупредили о дождях и грозах в начале недели

В Коми во вторник, 14 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных южных районах возможны грозы. На крайнем северо-востоке региона ночью прогнозируется туман. Ветер будет восточной четверти со скоростью 4–9 м/с, а в Воркутинском районе — северного направления. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, местами похолодает до +5…+10. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, однако в некоторых районах будет заметно прохладнее — от +15 до +20. В Сыктывкаре также будет облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный — 4–9 м/с. Температура ночью составит +13…+15 градусов, днем — +22…+24.